Miranda mag niet mee met de bus, omdat ze mondkapje niet om haar neus wil doen: 'Ik heb astma'

Miranda Verschuren (40) uit Eindhoven wilde dinsdagochtend zoals wel vaker met de bus naar haar werk reizen. Haar mondkapje had ze naar eigen zeggen om medische redenen alleen om haar mond en niet om haar neus. Tot haar verbazing vroegen twee boa's haar om de bus te verlaten, waarna ook de politie in actie kwam.

Miranda filmde het hele incident en de video op Facebook is inmiddels ruim 60.000 keer bekeken. De video begint als een van de boa's al in de bus staat en haar vraagt uit te stappen.

"Soms fiets ik naar mijn werk en soms ga ik met de bus. Het is nooit eerder een probleem geweest dat ik dat mondkapje niet over mijn neus had. Op mijn werk draag ik het ook alleen over mijn mond. Ik heb astma en anders krijg ik geen adem", legt Miranda uit.

Neus

Toen ze op dinsdagochtend de bus instapte, vergat ze eerst om haar kapje op te doen. "De buschauffeuse sprak me daarop aan. Ik was het vergeten en heb het meteen opgedaan. Maar zij wilde per se dat ik het ook over mijn neus droeg." De chauffeuse schakelde volgens Miranda meteen de boa's in.