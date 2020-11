Kerk vernield door zwaar vuurwerk in Breda

Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zwaar vuurwerk verwoest aanbouw Markuskerk Breda

Aan het Hooghout in Breda is donderdagavond een aanbouw van de Markuskerk verwoest door zwaar vuurwerk. De gevel is ontzet en deuren zijn eruit geblazen. Ook zijn er enkele ramen vernield.

De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd. De omgeving is afgezet en de politie doet verder onderzoek. Eerder op de avond werd in dezelfde wijk in de Elandstraat een auto zwaar beschadigd door vuurwerk.

Eerder op de avond werd in de Elandstraat een auto beschadigd door vuurwerk (Foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

