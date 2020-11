Meer geiten in Brabant ondanks de ‘geitenstop': meer dieren per stal

Q-koorts wordt opgelopen door onder meer besmette geiten (archieffoto) vergroot

Brabant wil vanwege gezondheidsrisico's voorkomen dat het aantal geiten toeneemt, maar slaagt hier nog niet in. De provincie telt 5 procent meer melkgeiten dan vorig jaar, ondanks de zogeheten 'geitenstop'.

Boeren houden in 2020 in vrijwel alle provincies weer meer melkgeiten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Nederland lopen dit jaar 476.000 melkgeiten rond, wat 4 procent meer is dan in 2019. De groei is in heel Nederland te zien, ook in de provincies waar een geitenstop geldt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde in 2017 in een onderzoek dat omwonenden van geitenboerderijen vaker longontstekingen kregen.

Kort daarop voerden de grootste geitenprovincies, Brabant maar ook Gelderland, een geitenstop in. Later volgden ook andere provincies. "Er is een verbod om nieuwe geitenstallen te bouwen", legt landbouweconoom Cor Pierik van het CBS uit.

"Maar er is geen verbod om in bestaande stallen meer geiten te houden." Dat laatste maakt het voor boeren toch mogelijk om uit te breiden. De groei dit jaar viel daarom volgens Pierik te verwachten, ook omdat de markt voor geitenmelk op dit moment gunstig is.

Het aantal melkgeiten in Nederland neemt al jaren toe. Tussen 2000 en 2020 werd de melkgeitenstapel bijna vijf keer groter. Dat terwijl de laatste jaren amper groei is te zien in het aantal koeien, varkens en kippen.

