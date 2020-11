Jordan Teze verlengt contract bij PSV: ‘Ik ben trots op mijn ontwikkeling'

Jordan Teze (foto: ANP). vergroot

Jordan Teze en PSV hebben het aflopende contract van de jonge verdediger opengebroken en verlengd tot medio 2024. Teze, al dertien jaar actief bij de Eindhovense club, is dit seizoen doorgebroken en is vaste basisspeler in het team van Roger Schmidt. "Hij heeft dit contract helemaal zelf verdiend."

Al op 8-jarige leeftijd kwam hij binnen bij PSV op De Herdgang. Sindsdien is Teze, geboren in Groningen, maar opgegroeid in de buurt van Roosendaal, niet meer weg te denken bij de Eindhovense club. En zeker dit seizoen maakt Teze ook naam en jaagt hij zijn grote droom na: doorbreken en slagen bij PSV, de club die hij als zijn tweede huis beschouwt.

"Ik ben trots op mijn ontwikkeling, maar weet ook dat er nog veel meer aankomt."

“Het is ondanks de bizarre afgelopen maanden voor mij persoonlijk een heel mooi jaar geworden”, zegt Teze in een reactie op zijn contractverlenging op de website van PSV. “Er is ontzettend veel gebeurd. Ik ben trots op mijn ontwikkeling, maar weet ook dat er nog veel meer aankomt. Daar richt ik me op.”

Voor velen kwam de doorbraak van de jonge verdediger als een grote verrassing, maar hoofd jeugdopleiding Ernest Faber vertelde aan het einde van het afgebroken Eredivisie-seizoen al: “Let komend seizoen op Teze, want die kan wel eens heel veel minuten gaan maken.” Faber, toen nog interim-trainer van PSV, heeft dus gelijk gekregen. Teze is niet meer weg te denken uit de basiself van PSV en trainer Roger Schmidt.

"Mij maakt het niet echt uit waar ik speel, als ik maar speel.”

De Duitser ziet in Teze een moderne centrale verdediger. Het talent speelde tot op heden al elf duels dit seizoen. Veelzeggend was dat de Eindhovense club een aantal weken geleden zelfs een privéjet huurde om Teze op tijd in Cyprus te krijgen voor het Europa League-duel met Omonia Nicosia nadat hij was hersteld van zijn coronabesmetting. “Als je dat vorig jaar had gezegd dat dat zou gebeuren, had ik je echt niet geloofd”, zei Teze een aantal dagen geleden bij Jong Oranje.

Ook de positie waar Teze nu geposteerd wordt, is anders dan waar velen hem van zullen kennen. Afgelopen seizoen was hij de stand-in van Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie, waar Teze ook speelde tijdens zijn debuut in PSV 1. “Maar ik heb ook in de jeugd al vaker op de centrale verdedigerspositie gespeeld”, vertelde Teze tijdens de voorbereiding op dit seizoen. “Rechtsback is waar mensen me van kennen, maar mij maakt het niet echt uit waar ik speel, als ik maar speel.”

Volgens technisch manager John de Jong heeft Teze het nieuwe contract helemaal aan zichzelf te danken. "Jordan is een goed voorbeeld van een speler die de route heeft afgelegd van de jeugd naar het eerste elftal", zegt hij over de generatiegenoot van onder meer Cody Gakpo.

"Hij heeft stap voor stap toegewerkt naar een volwaardige positie in het eerste elftal van PSV. Dat ging niet altijd vanzelf, maar Jordan heeft volgehouden. Dat is volledig zijn eigen verdienste en het past in de visie van PSV om hem hiervoor te belonen.”

Jordan Teze kan zondag weer in actie komen als PSV de competitie weer hervat met een uitduel bij FC Twente. Het duel in Enschede begint om 16.45 uur.

