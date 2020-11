13 pony's op kunstgrasveld van hockeyclub: 'We schrokken ons rot'

De pony's stonden op een kunstgrasveld (Foto: Hans Meijer). vergroot

Het was een werkdag die Hans en Gérard nooit meer zullen vergeten. De twee terreinbeheerders van Hockeyclub Were Di in Tilburg troffen vrijdagochtend dertien pony’s aan op een kunstgrasveld. Zij hadden geen idee wat die pony’s daar deden, maar wat bleek: de politie had ze daar achtergelaten.

Om half negen wandelden Hans Meijs en Gérard Opstelten de poort van de hockeyvereniging binnen. "We schrokken ons rot toen we al die pony's zagen'', vertelt Hans. ''We hebben meteen de dierenbescherming en de politie gebeld. De dierenbescherming kon niks doen want de pony's waren niet verwaarloosd.''

Naar grasveldje

Samen met de politie hebben de terreinhouders de pony's van het kunstgras af gehaald. De dieren werden naar een grasveldje geleid. "Daar konden ze tenminste wat gras eten", legt een vrijwilligster van de club uit. ''Ook hebben we grote bakken water neergezet, we hebben natuurlijk geen paardenvoer liggen.''

Het bestuur van de hockeyvereniging en de agenten die 's ochtend kwamen helpen, hadden geen idee wat de pony's op het veldje deden. Pas later bleek dat de paarden bewust op het veld waren neergezet.

Niet goed doorgegeven

In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de politie namelijk meerdere meldingen binnen over loslopende pony's op de Kempenbaan in Tilburg. De agenten konden 's nachts niet veel beginnen met de dieren en wilden ze op een veilige plek onderbrengen. "De dieren liepen gewoon vrij rond", zegt een woordvoerder van de politie. "We wilden niet dat de pony's aangereden zouden worden."

Daarom lieten ze de dertien pony's achter bij de hockeyclub. Dat was alleen niet goed doorgegeven aan de vereniging. Gelukkig kan Hans er wel om lachen. "Dit is natuurlijk wel heel bijzonder. Zoiets maak je nooit meer mee. Het is alleen jammer dat ze het hele kunstgras hebben ondergepoept en gepiest.''

De eigenaar van de pony's is nog niet gevonden. De politie heeft al meerdere maneges en boerderijen in de omgeving gebeld, maar zonder succes. De dieren worden tijdelijk ondergebracht bij een boer uit de omgeving. Hij heeft de pony's vrijdagmiddag opgehaald.

Foto: Hans Meijer. vergroot

Er moest ook flink wat poep opgeruimd worden (Foto: Hans Meijer). vergroot

