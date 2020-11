Vuurwerkbom zorgt voor tienduizenden euro's schade aan kerk: 'Gelukkig niemand gewond'

Forse schade door vuurwerkbom. De Markuskerk in Breda. Volgende Vorige vergroot 1/2 Forse schade door vuurwerkbom.

"Kattenkwaad met heel veel schade. Dit is verschrikkelijk." Zo verwoordt Paul Vlaardingerbroek van de protestantse Markuskerk in Breda zijn verbijstering over de zware vuurwerkbom die donderdagavond een aanbouw vernielde. De schade wordt geschat op enkele tienduizenden euro's en er is zelfs instortingsgevaar.

Met ontzetting bekijkt Vlaardingerbroek vrijdagmorgen de schade. "Je hoopt dat ouders ervoor zorgen dat hun kinderen dit soort dingen niet doen." Hij gaat ervan uit dat de bom het werk is van jonge vuurkwerkvandalen. "Ouderen zie ik zoiets niet doen."

Paul Vlaardingerbroek laat zien hoe groot de schade is:

"Gelukkig is er niemand gewond geraakt", verzucht Vlaardingerbroek. "Er waren wel mensen aanwezig voor een vergadering, maar die was in een ruimte helemaal aan de andere kant van de kerk. Zij hoorden tegen acht uur een enorme klap. Toen ze gingen kijken stond de aanbouw al helemaal vol rook."

De buitenmuren van de aanbouw waren door de vuurwerkbom zo ontzet dat er volgens de brandweer zelfs mogelijk instortingsgevaar is. "Dit is puur vandalisme", zegt Vlaardingerbroek. "Mensen die dit doen weten niet dat ze een gevangenisstraf riskeren."

'Zondag gewoon weer een dienst'

De politie is nog volop bezig met onderzoek. "Maar de kans is klein dat iemand iets gezien heeft", meent Paul Vlaardingerbroek. "Naast de kerk staan hoge containers omdat hier gewerkt wordt aan wijkrenovatie. Vanuit de buurt is deze hoek met de aanbouw niet te zien."

"Hier zal een aannemer flink aan de slag moeten", zegt Paul Vlaardingerbroek. Hij is opgelucht dat de schade beperkt is gebleven tot de aanbouw. "De kerk is ongeschonden. Zondag hebben we hier gewoon weer een dienst."

