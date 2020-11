Man overvallen op Woenselse Markt in Eindhoven, slachtoffer naar ziekenhuis

De politie doet onderzoek. (Foto: Dave Hendriks / SQ Vision) vergroot

Een man is vrijdagmiddag overvallen door drie mannen op de Woenselse Markt in Eindhoven. Hierbij raakte het slachtoffer gewond aan zijn gezicht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De overval gebeurde rond kwart voor drie nabij de Praxis. Het is niet duidelijk of de drie iets buit hebben gemaakt en wat de aanleiding van de overval was. De drie mannen zijn gevlucht.

