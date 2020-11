Dirk had een droom: alle elektronisch afval hergebruiken en dat lijkt te lukken

Studenten vullen de oven met e-waste (foto: Esmee Messemaker). vergroot

Dirk van der Meer had een droom. De Eindhovense student wilde een oplossing bedenken voor de steeds maar groeiende berg elektronisch afval. Hij verzamelde 22 andere studenten en samen bouwden ze een oven waarin oude telefoons, printplaten uit kapotte apparaten en lege batterijen worden omgesmolten tot metalen die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Het idee lijkt simpel. Je stopt al het elektronisch afval in een grote pot en daar voeg je dan ook nog eens vervuilde grond aan toe. Vervolgens smelt je dit op hele hoge temperatuur van zo'n 1600 graden.

“Bij die temperatuur smelt alles en ontstaan er lagen. We krijgen dan uiteindelijk twee soorten materialen, namelijk gesteente en metalen. De stenen kunnen we gebruiken in de toplaag van wegen of bij spoorwegen. Met de metalen kun je weer nieuwe apparaten maken”, vertelt Dirk.

De moeilijkheid zit hem in de juiste mix van stoffen. “Om het proces goed te laten verlopen, moeten we slim combineren. Er moet precies genoeg energierijk afval de oven in, maar er moet bijvoorbeeld ook worden voorkomen dat de metalen oxideren”, zegt Dirk. “Juist die mix is waar wij goed in zijn.”

Dirk laat zien hoe de oven werkt:

Terwijl in Eindhoven wordt geëxperimenteerd met de nieuwe oven, bouwen de studenten in Delfzijl al aan een grotere versie, waar de technologie daadwerkelijk in praktijk gebracht gaat worden. In deze afvalverwerkingsfabriek moet in 2022 30.000 ton afval verwerkt worden.

“Mijn droom is dat na deze fabriek nog veel meer fabrieken komen. Ik denk dat we in heel Europa dit soort fabrieken kunnen inzetten om de laatste restjes van afval die er nog zijn om te zetten naar nuttige producten."

Dirk pitchte zijn idee al toen hij 17 was:

