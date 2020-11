Jong PSV, TOP Oss en FC Den Bosch spelen gelijk, Helmond Sport verliest

TOP Oss heeft vrijdagavond gelijk gespeeld tegen Volendam in de Keuken Kampioen Divisie. Ook Jong PSV en FC Den Bosch deelden de punten met hun tegenstander. Helmond Sport verloor door een late tegentreffer met 2-1 tegen Jong FC Utrecht.

Volendam - TOP Oss: 1-1 In de 75e minuut kopte Dennis van der Heijden binnen na een prima voorzet van Trevor David. De club kwam daarmee terug van de achterstand die ze al na 22 minuten had opgelopen.

Jong FC Utrecht-Helmond Sport: 2-1

De fans van Helmond Sport die voor de buis zaten, zullen in de blessuretijd even van hun stoel gesprongen zijn. Het leek 2-2 te worden, maar het doelpunt van Loukili werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de 89e minuut was de thuisploeg op 2-1 voorsprong gekomen na balverlies op het middenveld. De enige goal van Helmond Sport werd gemaakt door Lance Duijvestijn in de 25e minuut.