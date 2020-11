Ervaring en scherpte moeten RKC helpen aan handhaving

Fred Grim, trainer van RKC (foto: OrangePictures). vergroot

Wie na zeven speelronde kijkt naar de ranglijst ziet een wezenlijk verschil met vorig seizoen. RKC Waalwijk staat momenteel op een keurige vijftiende plek. Een contrast met vorig seizoen toen de ploeg na hetzelfde aantal wedstrijden pas één punt had en onderaan stond. Tijd om de balans op te maken met RKC-trainer Fred Grim.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Het tweede seizoen in de eredivisie is een cadeautje voor RKC. De ploeg uit Waalwijk leek vorig seizoen op weg naar degradatie. Maar vanwege het coronavirus werd de competitie stopgezet en was er geen promotie/degradatie. Het is dit seizoen voor RKC zaak om het cadeautje uit te pakken. Dat moet gebeuren met meer ervaring en scherpte.

Ervaring

Fred Grim heeft zelf genoeg ervaring om te weten wat nodig is om te presteren op het hoogste niveau. Echter was het voor veel van zijn spelers vorig seizoen de eerste keer. “We zijn nu een jaar verder en hebben die ervaring op gedaan. We weten nu wat er gevraagd wordt. Je krijgt geen tien kansen zoals in de eerste divisie, maar juist maar vier kansen waarvan je er eigenlijk twee moet maken.”

Wachten op privacy instellingen...

Ook in het dagelijks leven worden de spelers meer geconfronteerd met het feit dat RKC op het hoogste niveau voetbalt. “Vorig seizoen verloren we te veel wedstrijden en daar werden mijn spelers ineens mee geconfronteerd bij bijvoorbeeld de bakker. Als je eredivisie speelt volgt iedereen het en neemt het ook meer druk met zich mee.”

Daarnaast brengen spelers als Ola John en Vurnon Anita meer ervaring met zich mee. John was in het begin nog niet wedstrijdfit, benadrukt ook Grim. “We hebben ook spelers gehaald die niet meteen in het begin aanwezig waren. We zitten nu nog in een fase om deze spelers volledig wedstrijdfit te maken. Daarin moet je ook jezelf tijd gunnen. Als iedereen straks fit is krijgen we een extra kwaliteitsimpuls buiten de transferperiode om.“

Scherpte

Een hele andere spelwijze is RKC niet gaan spelen. Grim heeft de wedstrijden van vorig seizoen geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat de wedstrijden vooral werden verloren door individuele fouten.

Volgens de trainer heeft dat te maken met scherpte. “Vorig seizoen waren we bijvoorbeeld te veel naar de bal aan het kijken in plaats van de aanvaller. Dat is naast scherpte ook een beetje concentratie. Daarop kun je trainen door twee uur lang tijdens een training er bovenop te zitten.”

Handhaving als doel

Uiteindelijk moet het jaartje ervaring en het creëren van meer scherpte bij de spelers leiden tot handhaving in de eredivisie. Aan de passie van Grim zal het in ieder geval niet liggen. “Ik heb er alles voor over om dit jaar te handhaven met RKC.”

RKC hervat de competitie zondagmiddag thuis tegen Heerenveen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.