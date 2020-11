Overwinningen zijn na zwakke eredivisiestart noodzaak voor Willem II

Teleurstelling bij Mats Köhlert na de nederlaag tegen PSV (foto: ANP). vergroot

Voor Willem II draait het in de eerste fase na de interlandperiode om punten pakken. Niet meer en niet minder. Willem II won dit seizoen pas twee keer (in de eredivise en Europa League). Dat is veel te weinig voor de ambities die de Tilburgse ploeg heeft. Mogen winnen begint bij Willem II een kwestie van moeten te worden.

Eerlijk is eerlijk, Willem II heeft niet het makkelijkste programma gehad bij de start van de eredivisie. Koploper Ajax is nog geen tegenstander geweest, maar de Tricolores stonden al wel op het veld tegen de huidige nummer twee tot en met zes van de eredivisie. Die vijf wedstrijden werden allemaal verloren. Dat is ook meteen het verschil met vorig seizoen, toen er juist met regelmaat wedstrijden gewonnen werden tegen clubs uit de top van het linkerrijtje.

Pak daarbij het feit dat Willem II op bezoek bij FC Emmen en PEC Zwolle niet verder kwam dan een gelijkspel en iedereen kan de conclusie trekken dat de start zwak is. De enige overwinning werd geboekt tegen Heracles Almelo. In eigen huis won Willem II iets meer dan twee maanden geleden met 4-0. De teller staat op vijf punten uit acht duels, daardoor staat Willem II slechts veertiende.

Willem II wil zo snel mogelijk weg uit de onderste regionen van de eredivisie. “Winnen is wat dat betreft het beste medicijn”, zei Koster al een paar keer. Dat het in de laatste twee wedstrijden voor de interlandbreak niet gebeurde, tegen Vitesse en PSV, is geen schande. Maar nu moet het wel echt gaan gebeuren. In de komende vier wedstrijden moet er eigenlijk minimaal drie keer gewonnen worden om te voorkomen dat de sportieve ambities al voor de jaarwisseling in de ijskast kunnen.

Tussen de twee thuiswedstrijden tegen VVV-Venlo en Sparta in speelt het uit tegen FC Groningen en Fortuna Sittard. Koster kijkt graag wedstrijd voor wedstrijd. De focus ligt in eerste instantie dan ook op VVV. Een ploeg die net als FC Groningen en Sparta momenteel boven Willem II staat. De druk is groot. Bij een nederlaag op zaterdagavond verliest Willem II de aansluiting met de clubs waar het eigenlijk ver boven wil staan. Dan moet de blik zelfs voorzichtig naar beneden gericht worden, waar hekkensluiters FC Emmen en Fortuna Sittard slechts twee punten minder hebben.

En dat is eigenlijk iets waar niemand in en rondom Tilburg voor het seizoen rekening mee heeft gehouden. Het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal was - én is nog steeds - het doel. Met een paar overwinningen in deze fase van het seizoen kan dat doel weer vrij snel in beeld komen, maar de resultaten tot nu toe geven wat dat betreft nu nog weinig hoop.

Een serie goede wedstrijden is ook wenselijk voor het zware slot van voetbaljaar 2020, Willem II eindigt het kalenderjaar namelijk met wedstrijden tegen Ajax en AZ.

