Auto opgeblazen met vuurwerk: eigenaar looft 5000 euro uit voor 'het plezier van gerechtigheid'

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto opgeblazen in Prinsenbeek. Waarschijnlijk is er vuurwerk gebruikt. De voorkant van de auto is zwaar beschadigd geraakt. De eigenaar van de wagen is ziedend en looft een beloning uit van 5000 euro voor 'het plezier van gerechtigheid'.

De auto stond ’s nachts geparkeerd aan de Boonhof. De eigenaar zegt dat de ontploffing rond tien over twee plaatsvond. Van de motorkap bleek niet veel meer over. De eigenaar roept mensen op Facebook op het bericht te delen en looft 5000 euro uit aan de gouden tip.

