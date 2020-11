NAC wint na lange tijd weer eens bij FC Eindhoven

De Brabantse derby tussen FC Eindhoven en NAC (foto: OrangePictures). vergroot

NAC heeft zaterdagmiddag de Brabantse derby tegen FC Eindhoven met 4-2 gewonnen. Het was een overwinning waar de Bredase club lang op had moeten wachten, want de laatste winstpartij in het Jan Louwers Stadion was in 2000. Vijf zaken die opvielen in Eindhoven.

1. Spetterend begin FC Eindhoven

FC Eindhoven begon in eigen huis voortvarend aan het duel tegen NAC. Al binnen de minuut stond de ploeg van trainer Ernie Brands op een 1-0 voorsprong omdat vooral de Spaanse verdediger Roger Riera nog niet helemaal wakker was. Brian de Keersmaecker kon uiteindelijk een rebound inkoppen. NAC, dat de laatste weken toch al niet zo lekker draait, werd meteen met de neus op de feiten gedrukt.

2. Geen Van Hooijdonk bij NAC

Opmerkelijk was dat Sydney van Hooijdonk in Eindhoven niet in het basiselftal van NAC stond. De jonge aanvaller was door coach Maurice Steijn sinds lange tijd gepasseerd en Mario Bilate speelde in de punt van de aanval. Van Hooijdonk werkte de laatste tijd keihard, maar kwam te vaak niet in het stuk voor. Maar dat is de zoon van ex-international Pierre van Hooijdonk zeker niet alleen aan te rekenen, want heel NAC speelde de afgelopen weken zwak. De spits kreeg nauwelijks bruikbare ballen en verscheen sporadisch in de zestien waar toch zijn kracht ligt.

3. NAC toont karakter

Na de vroege goal kon de thuisploeg niet heel veel indruk meer maken en kreeg NAC steeds meer grip op de wedstrijd. Zonder goed te spelen toonde de Bredase ploeg veerkracht. Het begon hard te werken en kwam daardoor nog voor rust nog op voorsprong.

Na goed doorzetten van Lex Immers kon Nick Venema, die speelde omdat DJ Bufonge op het laatste moment afhaakte, in de 31e minuut met het puntje van zijn schoen de bal langs doelman Ruud Swinkels prikken. Nog geen twee minuten later was het opnieuw raak. Roger Riera maakt zijn gestuntel bij de tegengoal goed door een voorzet van Mounir El Allouchi binnen te koppen, 1-2.

4. Negatieve reeks gebroken

FC Eindhoven verloor thuis voor het laatst in 2000 van NAC, dat ook maar één puntje overhield aan de laatste vier bezoekjes in competitieverband. En opnieuw leek het er lang op dat NAC niet de volle drie punten mee naar huis zou nemen. De thuisploeg wist namelijk ook de rug te rechten en maakte via Jacky Donkor in de 55e minuut de 2-2.

Het werd echter geen gelijkspel, want een kwartier voor tijd wist NAC-back Robin Schouten er 2-3 van te maken en enige tijd later verzilverde Mario Bilate zelfs nog een strafschop waardoor het duel in 2-4 eindigde. De laatste keer dat Bilate scoorde was op 28 mei 2019, toen nog in dienst van RKC Waalwijk.

NAC-spits Mario Bilate over de wedstrijd en zijn doelpunt:

5. NAC speelde 500e in de eerste divisie

Het duel in Eindhoven was het 500e duel voor NAC in de eerste divisie, zo had vrijwilliger Ruud Jansen van het NAC Museum uitgezocht. De eerste wedstrijd op het tweede niveau speelde de Bredase club in Roosendaal op 22 augustus 1965 tegen RBC (2-2). Maar het is natuurlijk geen mijlpaal om trots op te zijn, want in Breda moet natuurlijk eredivisie gespeeld worden, Misschien dat de 2-4 tegen FC Eindhoven de club weer wat dichter bij het hoogste plan brengt.

Verliezend coach Ernie Brandts vond dat FC Eindhoven meer had verdiend.

