PSV staat voor belangrijke fase in competitie met tien wedstrijden in vier weken tijd

PSV hervat zondagmiddag de eredivisie met een op papier lastige uitwedstrijd bij FC Twente. Trainer Roger Schmidt heeft weer een grotere selectie tot zijn beschikking en dat zal hij nodig hebben voor de komende weken, waarin PSV op alle vlakken getest gaat worden.

Op papier zijn dit niet de makkelijkste wedstrijden van het jaar. Maar de Eindhovenaren moeten in zowel de eredivisie als de KNVB-beker en de Europa League presteren om ook na de winterstop nog mee te doen om de prijzen. Dat is PSV aan zijn stand verplicht, zeker na de transferzomer waarin er genoeg miljoenen zijn uitgegeven.

Voor de interlandbreak legde PSV vooral een goede eerste 45 minuten op de mat tegen Willem II. Die reactie was goed, na het debacle in Griekenland toen PSV met 4-1 onderuit ging tegen PAOK FC. Op die eerste helft tegen Willem II kan PSV wel voortborduren.

Captain

Denzel Dumfries is na een langere periode van afwezigheid weer terug. Dat is heel belangrijk voor Schmidt en PSV. Voor de interlandperiode maakte hij zijn rentree en leek het net of hij niet weg was geweest. Ruim 90 minuten lang denderde ‘stoomlocomotief’ Dumfries langs de rechterkant van het veld. Ook bij Oranje ging Dumfries hier vrolijk mee door.