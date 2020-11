Efteling-bezoekers klagen over drukte tijdens ANWB Ledendag

Drukte bij de entree zaterdagochtend. vergroot

Bezoekers in de Efteling klagen zaterdag over drukte tijdens de ANWB Ledendag. Sommige bezoekers zouden zich in het park niet aan de regels houden. Het park in Kaatsheuvel zegt dat de foto’s op sociale media enigszins vertekenend zijn: er zijn volgens de Efteling minder mensen aanwezig dan de toegestane capaciteit. "Maar we weten dat het op sommige punten in het park drukker is nu."

Ron Vorstermans Geschreven door

Naast abonnementhouders en overnachtende gasten zijn er zaterdag alleen ANWB-leden in het park. Op sociale media, vooral op Twitter, worden veel beelden gedeeld van drukte op pleinen en bij de ingang. "Mensen gaan gewoon in rode vakken staan of staan te dicht op elkaar in de rij", zegt een bezoeker.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

De Efteling zegt van de drukte op de hoogte te zijn. "We zetten daarom crowdcontrollers in en doen er alles aan om de loopstromen te begeleiden." Het park in Kaatsheuvel stelt daarnaast dat er zaterdag minder mensen in het park zijn dan de toegestane capaciteit, die ongeveer de helft van het normale bezoekersaantal bedraagt.

“Maar we zien wel dat het met name op doorstroomlocaties drukker is nu. Dat komt ook omdat er geen restaurants of andere horecagelegenheden open zijn", aldus een woordvoerder.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.