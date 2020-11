Burgemeester Depla pleit voor vuurwerkinleverpunt: 'Bezit is niet handig als je niet mag afsteken'

Paul Depla pleit onder andere voor een inleverpunt voor vuurwerk. vergroot

Burgemeester Paul Depla van Breda wil alles op alles zetten om te zorgen dat vuurwerkslachtoffers dit jaar geen extra druk op de zorg leggen. Hij pleit onder andere voor een inleverpunt voor vuurwerk. “Ik lijk iemand die alles wil verbieden, maar we doen het echt in het belang van de zorg.”

Een verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw is niet genoeg. “Het is een belangrijke stap. Maar als je geen vuurwerk mag afsteken, is het hebben van vuurwerk ook niet handig.”

De voorzitter van de veiligheidsregio pleit daarom voor een verbod op het bezit van vuurwerk en andere maatregelen. “Wat je nu ziet is dat er de afgelopen tijd toch al behoorlijk veel wordt afgestoken, soms met ernstige gevolgen. Als het bezit van vuurwerk ook niet mag, voorkom je een kat- en muisspel met de politie en handhavers. Het is namelijk lastig om mensen op heterdaad te betrappen. Dus als je bezit kan aantonen, voorkom je dat het wordt afgestoken.”

Inleverpunt

Een oplossing volgens Depla zou een inleverpunt voor vuurwerk zijn. Hier zou je ongestraft je illegale vuurwerk kunnen inleveren, zoals dat ook met verboden wapens soms kan. “Ik begrijp de fanatiekelingen die zich erop verheugd hebben. Maar om te voorkomen dat ze toch gaan afsteken zeg ik: inleveren.”

Daarnaast wordt er meer gecontroleerd op de grens van België en Brabant. “De politie heeft gezegd dat in november en december extra zal worden gecontroleerd. Daarnaast wordt er ook veel vuurwerk geïmporteerd via postorderbedrijven. Ook daar zijn we alert op. Dat vuurwerk komt vaak uit Oost-Europa en is vaak gevaarlijk.

"Het is een rotjaar voor iedereen en oud en nieuw zal anders zijn."

Depla erkent dat de maatregelen niet leuk zijn voor vuurwerkliefhebbers. “Het is niet leuk, het is een rotjaar voor iedereen en oud en nieuw zal anders zijn. Maar vuurwerk moeten we dit jaar even niet doen.”

