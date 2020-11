Geen groot kerstdorp in Adriaans woonkamer dit jaar: 'Volgend jaar pak ik uit'

Veel minder decoratie dit jaar in Adriaans woonkamer (foto: NOS/NPO). Zo zag zijn kerstdorp er eerder uit (Foto:Adriaan Aerts) Zijn kerstdorp in 2017 (Foto:Adriaan Aerts). Volgende Vorige vergroot 1/3 Veel minder decoratie dit jaar in Adriaans woonkamer (foto: NOS/NPO).

Wie de komende weken naar binnen tuurt bij Adriaan Aerts aan de Tuinstraat in Tilburg, ziet voor het eerst in jaren een vrijwel lege vensterbank. Het enorme kerstdorp dat hij altijd plichtsgetrouw opbouwt, laat hij dit keer vanwege corona voor wat het is. “Ik heb me al een paar keer moeten verantwoorden.”

Rebecca Seunis Geschreven door

Buurtbewoners vinden het jammer. De afgelopen jaren bouwde de Tilburger namelijk een enorm kerstdorp in zijn woonkamer, dat goed te zien was van buitenaf. “Ik vind het ook jammer, maar ik heb toch besloten het kerstdorp aan te passen aan deze tijd. Want normaal gesproken komen er heel veel mensen binnen kijken en dat kan nu niet.”

"Ik heb er echt lang over nagedacht. Ik woon in een drukke straat waar veel mensen langslopen en naar binnen kijken. Voor de mensen buiten zou het natuurlijk wel coronaproof zijn geweest. Maar er willen ook altijd veel mensen en groepen naar binnen dus daarom doe ik een jaartje rustig aan."

Zo zag Adriaans dorp er de afgelopen jaren uit (foto: Adriaan Aerts). vergroot

Ieder nadeel heeft gelukkig zijn voordeel. “Ik heb wel mijn woonkamer teruggekregen dit jaar”, grapt hij. “Normaal gesproken moet ik mijn huis leeg laten ruimen, alles hier krijgen en opbouwen. Daar ben ik alles bij elkaar een dikke week mee bezig met drie man”, zegt hij.

"Het wordt dit jaar anders, maar dat wil niet zeggen dat het minder gezellig wordt."

Ondanks zijn lege woonkamer kijkt hij gewoon uit naar de komende feestdagen. “Het wordt natuurlijk een andere kerst, maar dat geldt voor iedereen. Dat wil niet zeggen dat het minder gezellig wordt”, zegt hij optimistisch. Ook doet hij alvast een belofte voor de buurt: “Als alle ellende voorbij is, halen we het volgend jaar dubbel en dwars in.”

Vorig jaar ging 't Brabants Buske nog langs bij Adriaan, zo zag dat eruit:

