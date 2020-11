Jongen (18) naar plek gelokt en beroofd: politie pakt vier jongens op

De politie heeft de afgelopen dagen vier jongemannen aangehouden in Veldhoven en Eindhoven. Ze worden verdacht van de beroving van een 18-jarige jongen uit Veldhoven op 26 september.

Het slachtoffer werd op die zaterdagavond door een bekende gebeld. Hij wilde met hem afspreken op de Blaarthemseweg in Veldhoven. Het slachtoffer ging daar op de fiets naartoe. Na een korte ontmoeting kwamen er ineens twee gemaskerde jongens uit de bosjes tevoorschijn.

Zwaar vuurwerk en softdrugs

Door politieonderzoek kwamen twee verdachten in beeld. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige jongen uit Veldhoven. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij zijn verschillende spullen in beslag genomen. Bij één van de verdachten werd daarnaast ook een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden en een (handels)hoeveelheid softdrugs. Deze zijn ook in beslag genomen. Beide verdachten zijn aangehouden en zitten vast.