RKC doet zichzelf te kort met een punt tegen Heerenveen

RKC is er zondag niet in geslaagd drie punten te pakken tegen Heerenveen. De Waalwijkers speelde de gehele tweede helft tegen tien man maar had te veel kansen nodig om te scoren. Wat viel er op bij het gelijkspel in het Mandemakers Stadion.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

1. Nieuw aanvalsduo

RKC scoorde dit seizoen pas vijf keer, het minste van de hele Eredivsie. Om dit te veranderen koos RKC-trainer Fred Grim in de wedstrijd tegen Heerenveen voor een nieuw aanvalsduo. Spits Finn Stokkers en aanvallende middenvelder Richard van der Venne kregen de kans van de coach om de broodnodige doelpunten te gaan maken. Dit ging ten koste van aanvaller Vitalie Damascan en middenvelder Ayman Azhil. Voor Stokkers werden het bijzondere duels met Jan Paul van Hecke. De verdediger van SC Heerenveen was afgelopen seizoen nog teamgenoot van Stokkers bij NAC Breda.

De thuisploeg had vanaf het begin aanvallende intenties. Vooral de vleugelverdedigers stonden hoog op het veld. Linksback Paul Quasten was meer op de helft van de tegenstander te vinden dan achterin. Het zorgde wel voor veel ruimte achter de verdediging van de Waalwijkers. De goal van de Friezen viel dan ook uit een lange bal over de verdediging heen. Henk Veerman nam de bal knap aan en stond één op één met doelman Kostas Lamprou.

2. Rode Kaart

RKC werd vlak voor rust een handje geholpen door de Friezen. Sieben Dewaele kwam ongelukkig met gestrekt been in op de voet van Cyril Ngonge. Het was reden genoeg voor de scheidsrechter om de middenvelder van Heerenveen een rode kaart te tonen.

Aan het spelbeeld veranderde niks. Net zoals in de eerste helft zakte Heerenveen in probeerde het in de omschakeling met de lange bal kansen te creëren. RKC bleef geduldig in balbezit op zoek naar goal.

3. Kansen, kansen en nog eens kansen

Kansen waren er genoeg voor de thuisploeg. Vooral Richard van der Venne was dichtbij een doelpunt. Met een kopbal en een schot van dichtbij had de aanvallende middenvelder zeker één keer moeten scoren. Tot tweemaal toe was het Heerenveen-goalie Erwin Mulder die knap redding wist te brengen op de inzetten van de RKC´er.

Uiteindelijk was het invaller Vitalie Damascan die bij de zoveelste voorzet op de juiste plek staat. Hij schiet de bal van dichtbij in het dak van het doel. Een schot waar zelfs Mulder geen antwoord op had.

4. Hoofdbrekens

Dat de wedstrijd eindigde in 1-1 was een wonder te noemen. Naast RKC dat de gehele wedstrijd kansen verprutste kreeg ook Heerenveen in de slotfase nog grote kansen. RKC gaf veel ruimte weg in de verdediging en de Friezen wisten daar met regelmaat gebruik van te maken. Vlak voor tijd was het Van Hecke die met een kopbal erg dichtbij de 1-2 was. Aan de andere kant was het in de slotseconde Melle Meulensteen die van dichtbij naast kopte.

Maar vooral bij RKC zullen ze allesbehalve tevreden zijn met het gelijkspel. De thuisploeg had vaker moeten scoren. Het zal zorgen voor hoofdbrekens bij trainer Fred Grim. Voor de wedstrijd was het al duidelijk dat de Waalwijkers moeilijk tot scoren kwamen, maar dat werd ook zondag nog maar eens benadrukt. Want ook met een nieuw aanvalsduo blijft een doelpunt spaarzaam voor RKC.

