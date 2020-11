PSV gooit eigen glazen in op bezoek bij FC Twente en verliest kostbare punten

PSV speelt met 1-1 gelijk tegen FC Twente (foto: ANP). vergroot

PSV heeft kostbare punten laten liggen in Enschede op bezoek bij FC Twente. De ploeg van trainer Roger Schmidt speelde met 1-1 gelijk, terwijl PSV in de eerste helft al op een ruime voorsprong had moeten staan. Maar de Eindhovenaren misten kans na kans en zag de thuisploeg na een uur op gelijke hoogte komen. Door het gelijke spel loopt de achterstand op koploper Ajax verder op. Deze vier zaken vielen op.

1. PSV toont twee gezichten

PSV toonde in Enschede twee verschillende gezichten. In de eerste helft waren de Eindhovenaren heer en meester en speelden ze FC Twente van de mat met 'vollgasfussbal'. Maar na rust leek de pijp helemaal leeg bij de ploeg van trainer Roger Schmidt. PSV kon geen druk meer zetten en FC Twente kreeg wat meer kansen. Daarom kan dus voor nu de conclusie worden getrokken dat PSV de speelstijl nog niet de gehele wedstrijd kan uitvoeren. Uiteindelijk kreeg de thuisploeg na 61 minuten een strafschop, nadat de bal hard tegen de arm van Cody Gakpo werd geschoten.

2. Gemiste kansen doen PSV de das om

En dat terwijl PSV dus een goede eerste helft op de mat legde. De Eindhovenaren lieten zo’n beetje voor het eerst écht zien wat hoog druk zetten op de tegenstander inhoudt en wat het vollgasfussbal werkelijk is. PSV was heer en meester in Enschede en liet de thuisploeg niet in het spel komen.

Het enige mindere aan die eerste helft was dat PSV verzuimde om meer dan één keer te scoren in die eerste 45 minuten. De ploeg van Schmidt creëerde genoeg kansen, maar was maar één keer trefzeker via Donyell Malen. Een 3-0 ruststand was niet gek geweest, maar kansen afmaken is ook een kwaliteit. En die gemiste kansen kwamen PSV duur te staan. Want zoals gezegd was PSV in het tweede bedrijf niet bij machte om Twente écht pijn te doen.

3. Belachelijk gegeven penalty

Een van die kansen om de voorsprong nog voor rust te vergroten was een penalty die PSV cadeau kreeg. Werkelijk niemand had gedacht aan een penalty, maar scheidsrechter Pol van Boekel werd uit het niets door de VAR naar het scherm geroepen. Er werd een moment getoond waarop Noni Madueke de bal verspeelde in de zestien, waarna een Twente-verdediger half op de voet van de jonge Engelsman ging staan. Tot ieders verbazing kreeg PSV na uitvoerig overleg een pingel, maar vaste nemer Eran Zahavi faalde vanaf elf meter. Gerechtigheid voor FC Twente, maar PSV had dat cadeautje uit moeten pakken. Zeker met de eindstand in gedachte.

Aan de andere kant kreeg FC Twente na een uur spelen een penalty, nadat een bal hard tegen de arm van Gakpo werd geschoten. Ook deze penalty was zwaar gestraft, maar gezien de nieuwe hands-regels van dit seizoen, was deze penalty wel terecht. En waar Zahavi nog miste, was Danilo wél trefzeker.

4. Eerbetoon Harry van Raaij

Voorafgaand aan de wedstrijd was er nog een minuut stilte voor Harry van Raaij. De oud-voorzitter van PSV overleed eerder deze week op 84-jarige leeftijd. In een vrij lege Grolsch Veste werd er stilgestaan bij zijn dood en droegen de PSV'ers een rouwband. Het zou mooi zijn dat, wanneer het Philips Stadion weer gevuld kan zijn, er dan alsnog een extra keer een mooi eerbetoon komt zijn voor de geliefde oud-voorzitter.

