Automobilist blijft wonderwel ongedeerd na botsing tegen lantaarnpaal

De bestuurder van een donkerblauwe BMW heeft zondagavond een wel hele grote engel op zijn schouder gehad. De man ramde op de Ringweg in Best een lantaarnpaal en reed toen frontaal op een andere.

Op foto’s is duidelijk te zien dat de auto zeer zwaar beschadigd raakte en voor een groot deel zelfs niet het wegdek meer raakt. De chauffeur liep wonder boven wonder geen schrammetje op.