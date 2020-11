Jezusbeeld verwoest met vuurwerk in Lithoijen: 'Iconisch beeld is verloren gegaan'

Foto: Frans Heeren vergroot

Een kruisbeeld in Lithoijen is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest met vuurwerk. Er is niet veel meer over van het houten jezusbeeld. Het CDA in Oss zegt 'bijzonder geraakt te zijn'. De partij schenkt vijfhonderd euro voor de vervanging van het beeld, dat al tientallen jaren op de kruising van de Molenweg met de Schutstraat staat.

"We hopen dat de daders gevonden en gestraft worden. En we gaan er vanuit dat het beeld vervangen zal worden", zo schrijft de partij op Facebook. Er is aangifte gedaan.

De eigenaar van de tuin, Gert van den Berg, is ontdaan. Hij spreekt over een iconisch beeld dat verloren is gegaan. "Het is zo zonde. Overal lagen brokstukken. Het doet me best wel pijn dat het beeld weg is. Het is zo zinloos, waarom zou je dit beeld met zoveel geweld vernielen? Het is jammer."

Veel bewoners in Lithoijen zijn kwaad vanwege de actie:

Beeld is tientallen jaren oud

Het beeld van eikenhout is gemaakt door de Bossche kunstenaar Piet Verdonk en is voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog geschonken als cadeau aan de toenmalige pastoor. "

Het is pas na de oorlog, in 1947, geplaatst. In 2012 is het beeld helemaal witgeverfd - een beslissing van de gemeente die de lokale kerkgemeenschap niet waarderen kon.

