Letizia sprak tientallen Ossenaren voor meeslepende podcastserie over corona: 'Stuk geschiedenis'

Diny Vissers, een van de deelnemers aan de podcastserie (foto: Tonnie Vossen). Letizia Rompelberg (foto: Tonnie Vossen). Volgende Vorige vergroot 1/2 Diny Vissers, een van de deelnemers aan de podcastserie (foto: Tonnie Vossen).

Van ic-verpleegkundige Elke en de hoogbejaarde Diny tot de wanhopige horecabaas: ook in Oss deelt de coronacrisis harde klappen uit. Hoe dat was vertellen 23 inwoners van Oss in de driedelige podcastserie genaamd En toen begon de lente. "Het is er niet gezelliger op geworden."

Diny Vissers (88) heeft vooral veel last van de verharding in de samenleving. "Mensen zijn in deze coronatijd veel egoïstischer. Het is compleet tegenovergesteld aan hoe iedereen in de Tweede Wereldoorlog met elkaar omging. Toen was het heel vanzelfsprekend om elkaar te helpen. Nu worden mensen boos als ik niet snel genoeg ben met mijn winkelkarretje."

Ze houdt in de eerste aflevering van de podcastserie een vurig pleidooi voor meer medemenselijkheid. "Ik hoop echt dat mensen meer naar elkaar om blijven kijken. Eenzaamheid is het allerergste."

'Live samenkomen gaat nu niet'

"We zochten naar een manier om mensen weer bij elkaar te brengen", zegt Ellen Beek van Cultureel Centrum de Muzelinck. Omdat zoiets fysiek nu niet kan, kwamen ze in samenwerking met woningcorporatie BrabantWonen uit bij een podcastserie. "Je kunt live op dit moment niets meer, maar een podcast kun je maken zonder dat je bij mensen op bezoek gaat."

Voor theatermaker Letizia Rompelberg was het de vuurdoop. "Ik had nog nooit een podcast gemaakt. Maar ik heb wel veel ervaring met theatervoorstellingen. Dus ik weet hoe je die opbouwt en hoe je de spanning vasthoudt. Zo heb ik deze podcast ook aangepakt." Ze sprak met tientallen Ossenaren, telefonisch of via een studioverbinding. "Ik had twintig uur aan gesprekken, opgenomen tussen juni en begin oktober."

'Het was een hel'

Het ging haar om een inkijkje 'achter de voordeur'. "Ik had geen idee wat er overal speelt. Welke impact corona kan hebben." Ze vertelt over een gesprek met een moeder die bij de opvoeding van haar kinderen afhankelijk is van jeugdzorg. "Toen dat niet meer live kon maar telefonisch werd ze helemaal gek. Het was een hel."

De moeder komt in aflevering twee aan het woord. "Ik heb iedere aflevering opgebouwd rondom een thema. De aflevering waarin je de moeder hoort gaat over de coronaregels en de impact daarvan."

'Uitgeput'

De serie begint met een aflevering over de zorg. Daarin krijgt ic-verpleegkundige Elke een grote rol. Ze maakte in ziekenhuis Bernhoven in Uden van heel dichtbij mee hoe de coronacrisis toesloeg en het uiterste vergde van het personeel. "We waren uitgeput", zegt ze in de podcast. De serie eindigt met een aflevering over de tegenstrijdigheid tussen samen en alleen zijn.

Ellen Beek van de Muzelinck benadrukt dat de serie ook gezien moet worden als een tijdsdocument. "Het is een stuk geschiedenis wat we terug willen geven aan Oss."

De podcastserie is te beluisteren via de website van de Muzelinck of via de reguliere podcast-apps.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.