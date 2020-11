Geen kat of hond maar een... eend! Puk waggelt vrolijk door de woonkamer van familie Van Oirschot

Een bijzondere verschijning op de bank van de familie Van Oirschot uit Teteringen. Het gezin heeft geen kat of hond als huisdier, maar een huis-eend. Eend Puk is vrij om te vertrekken, maar kiest ervoor om bij het gezin te blijven wonen.

Dit voorjaar besloot de biologische moeder van Puk haar nestje te maken onder de olijfboom van de familie van Oirschot. Van de negen eendjes kon er eentje niet meekomen. Hij bleef achter toen de rest de wijde wereld in trok. "Toen hebben we hem gered", vertelt Robin trots.

"We hebben gelezen dat eenden in de herfst een paartje maken, we zijn daarom al regelmatig naar een vijver in de buurt geweest", vertelt vader Marc. "Maar hij vliegt dan gewoon weer terug, wij staan dan nog bij de vijver en Puk zit alweer in de tuin."