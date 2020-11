Man (40) opgepakt die opzettelijk met zijn auto inreed op slachtoffer in Tilburg

Een 40-jarige man is maandagochtend in Chaam opgepakt voor het opzettelijk inrijden op een man. De bestuurder probeerde iemand te verwonden met zijn auto, maar het slachtoffer kon nog net op tijd wegspringen.

De poging tot doodslag gebeurde een paar weken geleden in de Diepenstraat in Tilburg. Daar reed de man tegen de auto van het 46-jarige slachtoffer, die vervolgens uit zijn auto stapte. Op dat moment zou de verdachte zijn auto gekeerd hebben en opzettelijk op het slachtoffer zijn ingereden, die over een geparkeerde auto moest springen om te voorkomen dat hij werd geraakt .