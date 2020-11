Man mishandeld en onder bedreiging van een vuurwapen beroofd terwijl hij stond te plassen

Archieffoto vergroot

Een man (24) is maandagavond iets voor halfzeven aan de Rucphensebaan in Roosendaal gewond geraakt toen hij onder bedreiging van een vuurwapen werd beroofd door drie overvallers. Het slachtoffer werd geschopt en geslagen terwijl hij stond te plassen, zo vertelde hij tegen de politie. Hij is voor behandeling aan zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De daders namen volgens een politiewoordvoerder onder meer de telefoon en de portemonnee van het slachtoffer mee. Vervolgens vluchtten ze te voet in de richting van de Meeten. De beroving gebeurde ter hoogte van fastfoodrestaurant KFC aan de Rucphensebaan.

De politie startte in de buurt van de Meeten meteen een zoekactie naar de daders. Ook werd een Burgernetbericht verspreid. Dinsdag was er nog niemand aangehouden voor de beroving, zo laat de politie weten.

