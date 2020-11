Ga toch poetsen, maar daar dacht deze agente in Uden anders over

Foto: Pexels. vergroot

Ga toch poetsen. Deze tekst of iets met die strekking kreeg een agente maandag naar haar hoofd geslingerd toen ze afkwam op een melding dat een dronken man voor overlast zorgde in een huis in Uden. "De notoire overlastgever vond dat ik in de keuken moest blijven en moest gaan poetsen", schrijft de agente in een tweet.

Sandra Kagie Geschreven door

In plaats van op een schone keuken, werd de dronken man getrakteerd op een bekeuring.

"Emancipatie 2020...", zegt de agente erover.

