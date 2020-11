Vader en zoon mishandeld in Roosendaal, vader loopt hoofdwond op

Een vader en een zoon zijn maandagavond op de Gastelseweg in Roosendaal mishandeld. De vader liep hierbij een hoofdwond op. Het gaat mogelijk om een parkeerconflict, laat de politie weten.

De vader moest voor behandeling aan zijn verwondingen naar het ziekenhuis. Hoe oud de zoon is, is niet duidelijk. Ook is volgens een politiewoordvoerder niet duidelijk hoeveel personen er bij de mishandeling betrokken waren.

Er zijn volgens hem na de mishandeling vier personen in een auto weggereden, maar of de vier ook allemaal deelgenomen hebben aan de mishandeling is dus onduidelijk. De dader of daders vluchtte(n) in een grijze Citroen C3.