Toenemende kans op vorst: 'Zondag wordt het hooguit nog maar een graad of zes'

Bevroren bladeren bij ochtendkrieken in Stiphout (foto: Willem van Nunen).

Eind deze week is het even afgelopen met de relatief hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dan neemt de temperatuur een duik en neemt de kans op nachtvorst toe, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

"Vrijdag draait de wind in de loop van de dag naar het oosten", legt Janssen uit. "Dan wordt het 7 of 8 graden. In het weekend worden ook de nachten kouder en krijgen we misschien lichte vorst. Zondag overdag is het hooguit nog maar een graad of 6."

Bewolking breekt in stukken

Tot die tijd hebben we te maken met een afwisseling van bewolking en zon. "De temperatuur is deze dinsdag nog wat aan de hoge kant voor de tijd van het jaar", aldus de meteoroloog. "Maandag kwam de temperatuur 's ochtends nog dicht bij de 0 graden uit, maar nu was het rond halfacht op veel plaatsen al bijna 8 graden. Dit komt allemaal door de bewolking boven Brabant. Die heeft er voor gezorgd dat het minder is afgekoeld."

"Maar die bewolking breekt wel in steeds grotere stukken in de loop van de dag. Dit betekent dat we de zon steeds vaker te zien krijgen. Bij niet al te veel wind wordt het dinsdagmiddag een graad of 11 en het blijft overal droog."

Woensdag wordt een vergelijkbare dag, met wolkenvelden en zon. "Dan wordt in de loop van de dag vanuit het westen de bewolking wel wat dikker en zal er 's avonds her en der een beetje regen vallen, maar veel stelt dit allemaal niet voor."

Spetteren

Meer regen valt er donderdag. "Dan is het in eerste instantie ook zwaarbewolkt en kan het een tijdje spetteren. Maar in de loop van de dag wordt het droog. Vanuit het noorden breekt dan de zon steeds vaker door en ook dan is het nog een graad of 10."

