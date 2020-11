Visserijmuseum Woudrichem staat financieel op omvallen, sluiting dreigt

Arjens van Gammeren. vergroot

Het Visserijmuseum in Woudrichem verkeert in zwaar weer. “Het water staat aan de lippen”, aldus museumvoorzitter Arjens van Gammeren, die de huidige financiële situatie van het museum ‘zeer ernstig’ noemt.

Door de coronacrisis en het faillissement van een horecabedrijf, dat een ruimte huurde in het pand waar ook het museum is gevestigd, zijn er nu grote problemen en dreigt sluiting. “Als het museum uit Woudrichem verdwijnt, is er niets meer dat nog herinnert aan de riviervisserij én het roemruchte visserijverleden van Woudrichem.”

Nog een paar jaar en dan hoopt het museum het 50-jarig bestaan te vieren. Of het zover komt, is een vraag die op dit moment niemand kan beantwoorden. Het Visserijmuseum, dat volledig in het teken staat van de riviervisserij, is een relatief klein museum dat is gevestigd op de zolder van ‘het arsenaal’ in Woudrichem, een plaatselijk historisch (voormalig) militair complex.

De onderliggende verdieping werd decennialang verhuurd aan horecaondernemers. De huuropbrengst daarvan was voor het museum de belangrijkste financiële bron van inkomsten. Door een faillissement en de coronacrisis zijn er geen huurders meer en is die bron voor het museum weggevallen.

Vrijwilligers en museumbestuur zijn overigens niet van plan om lijdzaam af te wachten tot 'het doek valt'. "Zo gauw het weer kan, willen we in de nu lege horecaruimte een benefietconcert organiseren. Uiteraard met de bedoeling om geld te genereren voor behoud van ons museum", benadrukt Arjens van Gammeren. "Ook zijn we in gesprek met de gemeente."

In de 47 jaar dat het museum bestaat, heeft het nog nooit 'de hand op hoeven houden.' "We waren financieel zelfstandig door onze huurinkomsten", aldus van Gammeren. "Sterker nog, we verstrekten door onze constante bron van inkomsten zelf subsidie aan kleine projecten en verenigingen. Nu proberen we zelf aanspraak te maken op een potje, als er al zo'n subsidiepotje bestaat. Maar, we gaan niet bij de pakken neerzetten. Dit museum mag niet verdwijnen."

