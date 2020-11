We kopen massaal spullen bij de kringloopwinkel, dit is de top vijf

Een tevreden Ad Vogels in Het Goed in Eindhoven. vergroot

Het gaat goed met de grotere kringloopwinkels in Brabant. We kopen in coronatijd massaal tweedehands spulletjes. De zes winkels van kringloopketen Het Goed in Zuidoost Brabant beleven gouden tijden. “We verkopen deze week het miljoenste artikel in een half jaar tijd. Absurd en een record,” zegt regiomanager Ad Vogels.

De Kringloper met vier filialen in West-Brabant geeft ook aan dat de zaken goed gaan. Daar werd het afgelopen half jaar tien procent meer verkocht. Volgens Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) hebben met name de grotere kringloopwinkels nu niet te klagen. De kleinere kringloopzaken hebben het zwaarder omdat ze minder mensen tegelijk in de winkel kunnen ontvangen.

"We hebben in totaal 250.000 artikelen meer verkocht dan anders."

Bij Het Goed werd 25 procent meer verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. “We hebben in totaal 250.000 artikelen meer verkocht dan anders. Ik weet niet of je die producten ooit op een hoop hebt gezien. Dat is gigantisch. Duurzaamheid staat bij ons centraal en als het dan zo aanslaat, mogen we daar als inwoners van Brabant blij mee zijn. ”

Corona maakte alles anders. Dit voorjaar bleven de klanten van de kringloopwinkels in Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Best, Boxtel en Schijndel weg. De vooruitzichten waren somber. Vanaf half mei trok het weer aan. “Het is toen explosief gegroeid. Mensen zijn beperkt in het sociale leven en het uitgaansleven. De horeca is dicht. Ze willen er toch op uit en dan komen ze hier funshoppen", vertelt Vogels.

"Mensen willen wel spullen hebben, maar dan op een goedkopere manier."

"Ook houden ze hand op de knip. Ze zijn voorzichtiger met de uitgaven, omdat ze niet weten wat er op ze af gaat komen. Ze willen de spullen wel hebben, maar dan op een goedkopere manier. En mensen zijn meer met duurzaamheid bezig. Dat is al langer zo, maar dat heeft door corona een extra boost gekregen.”

Regiomanager Ad Vogels is trots op wat ze dit jaar bereikt hebben en dat zoveel spullen hergebruikt worden. “In totaal hebben we de laatste zes maanden met de Brabantse vestigingen 850.000 bomen qua co2 gecompenseerd. Dat is een bos zo groot als 3400 voetbalvelden.”

"De pannen waren niet aan te slepen."

De kringloopwinkel is een warenhuis waar van alles te koop is. Aan wat er hier gekocht wordt, zien ze precies wat er leeft in de maatschappij. Zo steeg de verkoop van pannen enorm toen de horeca dicht ging. “De pannen waren niet aan te slepen. Mensen gingen zelf meer kokkerellen. Je kunt hier aflezen hoe de consument zich gedraagt als er iets gebeurt in de maatschappij.”

Samenwerking Ikea

Over het aanbod van spullen hoeft het Goed niet te klagen. Eerder dit jaar werden de winkels overspoeld met spullen, omdat we massaal gingen opruimen in huis. Rijendik stond het bij de kringloopwinkel om spullen in te leveren. Parkeerwachten werden aangesteld en mensen moesten een half uur wachten. Nu gaat het Goed samenwerken met Ikea waar je oude meubels kunt inleveren die dan uiteindelijk ook bij de kringloop te koop komen te staan.

