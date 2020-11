Staatsloterij zoekt winnaars in Breda en Veldhoven, er ligt ruim 23.000 euro te wachten

Heb je vorig jaar in Breda of Veldhoven een lot gekocht voor de oudejaarstrekking van de Staatsloterij? Dan zou het zomaar eens kunnen dat er een mooie geldprijs op je ligt te wachten. Er worden twee Brabantse geluksvogels gezocht die hun lot nog niet hebben verzilverd.

De loten zijn gekocht in een filiaal van Jumbo in Breda en bij een Albert Heijn-winkel in Veldhoven. De winnende loten hebben de waarde van een halve splinternieuwe Mini. Dat komt volgens de Staatsloterij neer op 11.856 euro.