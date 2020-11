Rico Verhoeven kan eindelijk zijn wereldtitel verdedigen

Rico Verhoeven (Archieffoto: Orange Pictures). vergroot

Kickbokskampioen Rico Verhoeven verdedigt op zaterdag 30 januari eindelijk zijn wereldtitel. De Belg Jamal Ben Saddik staat dan tegenover hem. Voor Verhoeven is het pas de tweede partij in 26 maanden. Bijna een jaar geleden won Verhoeven van Badr Hari in de Gelredome.

Verhoeven (31) en Saddik (30) zijn geen vreemden van elkaar. 'The King of Kickboxing' en 'The Goliath' stonden twee keer eerder oog in oog met elkaar in de ring. Beide kickboksers wonnen één partij.

De laatste keer was in 2017, toen won Verhoeven. In de aanloop naar die partij spuugde de Belg in het gezicht van Verhoeven en die heeft hem dat naar verluidt nooit vergeven.

Kampioen

Sinds 2014 is Verhoeven wereldkampioen bij Glory. De laatste twee wereldtitelgevechten van Verhoeven eindigden in een anti-climax omdat Badr Hari beide keren moest opgeven door blessures. Hij is nu 18 partijen op rij ongeslagen.

Organisator Glory heeft nog niet bekend gemaakt waar de wedstrijd is.

