PSV loot Barcelona in Champions League voor vrouwen

Sportief zwaar, maar wel een droomloting voor de vrouwen van PSV in de Champions League. De ploeg speelt volgende maand een tweeluik tegen Barcelona. De Spaanse topploeg bereikte vorig seizoen de halve finale van de Champions League.

De vrouwen van PSV debuteren in de Champions League. De Eindhovense ploeg was op basis van de ranking ongeplaatst bij de loting. Daardoor begint PSV met een thuiswedstrijd op 9 of 10 december. De returns zijn op 15 of 16 december.