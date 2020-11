Grote brand in Boxtel, zeker twee huizen onbewoonbaar

De brand was moeilijk te blussen (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). Foto: SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 De brand was moeilijk te blussen (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties).

Een grote brand in een huis aan de St. Catharinastraat in Boxtel heeft dinsdagmiddag voor veel schade gezorgd. Het huis waar de brand ontstond, is volledig afgebrand en het huis van de buren is ook tijdelijk onbewoonbaar.

Rebecca Seunis Geschreven door

De brand ontstond waarschijnlijk op de eerste verdieping of op zolder, mogelijk door een kaars. Volgens een omstander had de bewoner van het huis zelf niet door dat er brand was. Twee mensen op straat hadden de rook gezien en de brandweer gebeld.

De brand brak rond halftwee uit. De brand was moeilijk te blussen vanwege zonnepanelen op het dak, maar was rond vier uur redelijk onder controle.

(foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

