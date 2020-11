Ingevlogen wethouders Bergen op Zoom maandenlang te veel uitbetaald

Drie nieuwe wethouders in Bergen op Zoom hebben maandenlang te veel uitbetaald gekregen door een knullige fout. Dinsdagmiddag maakten ze bekend dat ze het geld terug gaan betalen. Het debacle leverde een storm van kritiek op, omdat de gemeente kampt met een hoge schuld en er bezuinigd moet worden.

In een brief zegt het college de fout te betreuren. De drie wethouders zouden zelf ook niet op de hoogte zijn geweest, zo staat in het statement. ''Er zijn betreurenswaardige fouten gemaakt, waarvan wij geen weet hadden. Vanzelfsprekend betalen wij de te veel uitbetaalde bezoldiging terug. Wij ervaren het negatieve beeld dat in de (sociale) media over ons is ontstaan als pijnlijk en beschadigend."