Kind (14) schiet met luchtbuks en verwondt zichzelf en fietser

Een 14-jarige jongen heeft dinsdagmiddag rond halfvier een luchtbuks afgevuurd en daarmee zichzelf verwond. Volgens de politie ging dat per ongeluk. Hij heeft ook een andere persoon geraakt in het gezicht. Het incident gebeurde aan de Sem Dresdenstraat in Eindhoven.

Rebecca Seunis Geschreven door

De jongen was volgens de politie aan het spelen met het wapen. Volgens een fotograaf ter plaatse schoot het jongetje mogelijk uit het raam. Een fietser die voorbij reed, is daarbij geraakt. Hij voelde iets hards tegen zijn kin en zag thuis pas dat het bloedde. Hij maakt het goed en kon op eigen houtje naar de eerste hulp om het kogeltje te laten verwijderen.

(foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Zelf gewond

Niet veel later bleek het kind zelf ook lichtgewond aan zijn kin. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De luchtbuks is in beslag genomen.

