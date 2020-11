Man in kanaal in Oirschot verdronken: 'noodlottig ongeval', zegt politie

Wachten op privacy instellingen... De politie doet onderzoek (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 De visser vond een lichaam in het kanaal.

De man die dinsdagmiddag door een visser in het kanaal aan de Parallelweg in Oirschot werd gevonden, is door verdrinking om het leven gekomen. De politie gaat uit van een 'noodlottig ongeval', laat een woordvoerder weten.

Rebecca Seunis Geschreven door

Over hoe de man in het water is beland, geeft de politie in verband met privacy verder geen details. Het lichaam van de man werd dinsdagmiddag door een visser gevonden.

Politie en forensisch rechercheurs kwamen snel naar Oirschot, maar er moest nog uren worden gewacht op de juiste hulpdiensten die het lichaam verder konden onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek dus dat er geen sprake was van een misdrijf.

