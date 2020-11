Bereisde kat Nellie wordt via Tilburg na twee maanden weer herenigd met haar Duitse bazin

Leuk nieuws is de laatste maanden ver te zoeken, maar vanuit de Dierenbescherming kwam dinsdag een bericht waar een mensenhart van gaat gloeien. De Spaanse kat Nellie, geadopteerd door een Duits gezin, werd na een vermissing van twee maanden in Tilburg gevonden en afgelopen weekend herenigd met haar baasje.

Volgens Dorien Schuurmans van de Dierenbescherming in West-Brabant en Zeeland was Nellie als zwerfkat van de straat gehaald door een Duits gezin uit Stuttgart. De kat is waarschijnlijk meegereisd (en verdwenen) in Tilburg, waar het dier werd gevonden en verzorgd door Poolse mensen.