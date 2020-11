Man die acht keer kaarsengeld uit kapelletje stal, op heterdaad betrapt

De man stal acht keer kaarsengeld uit de kapel (foto: Pexels). vergroot

Het kapelletje aan de Heuveleindseweg in Best werd al ruim een maand geteisterd door een dief die kaarsengeld uit het offerblok stal. Dat gebeurde maar liefst acht keer in korte tijd. Dinsdagavond deed hij weer een poging, maar werd hij door politieagenten op heterdaad betrapt.

Het gaat om het kleine kapelletje genaamd Lieve vrouwe van de Heikant. De gearresteerde man heeft inmiddels alle diefstallen bekend. "Hij heeft er spijt van", vertelt politieagent Johan Roefs.

Bijna 300 euro

De man stal iedere keer een paar tientjes. "In totaal zou het ongeveer om 280 euro gaan. Dat zijn flink wat kaarsen", aldus de agent. De man moet binnenkort voor de rechter verschijnen. "Of deze dief ten biecht zal gaan bij onze lieve heer, is onbekend. Wat we wel weten is dat hij bij de rechter mag verschijnen en dat hij daar het boetekleed mag aantrekken", schrijft de politie op Facebook.

