Automobilist (39) komt om het leven na botsing tegen boom op N65

Bij een ongeluk op de N65 tussen Vught en Helvoirt is dinsdagnacht een man om het leven gekomen. Het slachtoffer, een man van 39 uit Tilburg, reed rond halftwee vanuit Den Bosch in de richting van Tilburg toen hij met zijn auto door onbekende oorzaak van de weg raakte en onder meer een lantaarnpaal uit de grond reed.

De N65 was na het ongeluk in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. De weg was woensdagochtend weer open.