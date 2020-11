Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto door brand verwoest in Schijndel

Een auto is dinsdagnacht aan de Wort in Schijndel volledig uitgebrand. De brand werd rond halftwee gemeld. Toen de brandweer even later ter plekke was, stond de auto al volledig in brand.

Sandra Kagie Geschreven door

Vlammen sloegen uit de wagen. Ook was er veel rook te zien. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

De straat was enige tijd helemaal afgesloten. De brandweer doofde het vuur, maar kon niet voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

