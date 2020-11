Auto door brand verwoest in Schijndel, politie gaat uit van brandstichting

Een auto is dinsdagnacht aan de Wort in Schijndel volledig uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting. Buurtbewoners geven woensdagochtend aan een knal gehoord te hebben. Maar niemand heeft iets gezien.

Of het gaat om vuurwerk is niet duidelijk. Op deze vraag gaat de politie in het kader van het onderzoek niet verder in.