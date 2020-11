Bob Ross schildert schitterende zonsopkomst boven Brabant

Een wonderschoon begin van de dag in Heesbeen. (Foto: Lida Verkade) vergroot

Dat was fijn wakker worden, deze woensdagochtend. Dankzij een bijzonder samenspel van wolken en vocht in lucht kregen we te maken met een bijzonder fraaie zonsopkomst. Vanuit alle delen van de provincie werden de mooiste foto’s ingestuurd. Het leek wel of Bob Ross de lucht had geschilderd.

Bij Weerplaza weten ze precies hoe dit bijzondere ochtendrood ontstaat: "'s Ochtends is er vaak veel vocht in de onderste lagen van de atmosfeer. Doordat het 's nachts afkoelt, ontstaat er bijvoorbeeld ook bij weinig wind sneller mist of nevel. Wanneer de zon opkomt, leggen de zonnestralen een langere weg door de dampkring af waardoor het zonlicht door de waterdruppeltjes verstrooid en gebroken wordt."

"De rode tinten, de kleuren met de langere golflengten, zijn het minst gevoelig voor deze processen en bereiken ons oog nog gemakkelijk en daarom zien wij de rode tinten."

Made. Foto: Anja Bastiaansen. vergroot

Wernhout. Foto: Corina Magielse. vergroot

Heesbeen. Foto: Lida Verkade. vergroot

Breda. Foto: Henk Voermans. vergroot

