Koning Willem-Alexander bezoekt coronapatiënten in Amphia Ziekenhuis in Breda

Hoog bezoek in Breda, woensdag. Koning Willem-Alexander bezocht een zogeheten cohortafdeling van Thebe in het Amphia Ziekenhuis, waar coronapatiënten worden verzorgd. Die afdeling is geïsoleerd en dus trok ook de koning voor zijn werkbezoek een speciaal beschermend pak aan.

Op de cohortafdeling staan 45 bedden waar vooral kwetsbare ouderen specialistische zorg en behandeling krijgen. De koning werd bij de dienstingang ontvangen door Luc Kenter, bestuursvoorzitter van Thebe en voorzitter van het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg (RONAZ). De koning werd rondgeleid door teamleider Babette Zeegers.

'Meer bekend over zorg en expertise'

Daar kwamen onder meer de verschillen tussen de huidige situatie en de eerste besmettingsgolf ter sprake. "Bij eerste golf hebben we per dag geleerd. Nu is er meer bekend en kunnen we patiënten sneller doorplaatsen. Er is meer bekend over elkaars zorg en expertise", zegt Zeegers.

Ook werden de mogelijkheden besproken om Brabantse cohortafdelingen op te schalen. "Toen wij begin dit jaar zagen wat er in Italië gebeurde, hebben we de revalidatieafdeling ingericht als cohortafdeling. Nu hebben we in Brabant vijftien cohorten met in totaal zo'n honderdtachtig bedden", legt Jan Kees van Wijnen, chef Brabantse cohortafdelingen, uit.

In gesprek met patiënten

De koning sprak ook met patiënten over hoe ze hun verblijf op de afdeling ervaren. Hij vertelde ook te begrijpen hoe belangrijk het is voor het verplegend personeel om steeds volgens het protocol te moeten omkleden.

In de video zie je hoe de verpleegkundigen het bezoek van het koningspaar ervaren hebben.

Na het bezoek aan de cohortafdeling van Thebe woonde Willem-Alexander in Tilburg nog een overleg bij van het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg Noord-Brabant (RONAZ), het overlegorgaan voor langdurige zorg. In dat overleg blikte RONAZ terug op haar rol in de eerste maanden van de coronacrisis, maar er werd ook gesproken over de komende maanden.

Koning Willem-Alexander bezoekt cohortafdeling van Amphia Ziekenhuis in Breda. vergroot

