Sinterklaas moet diep in de buidel tasten voor voetbalshirts

De officiële wedstrijdshirts van PSV zijn met een prijs van 139,99 euro voor Nederlandse begrippen peperduur. De Eindhovense club zit met die prijs in de categorie van Europese topclubs als Bayern München, Liverpool en Real Madrid. Voor de kinderen die een heel tenue willen van hun favoriete Brabantse club is de Sint gemiddeld 95 euro kwijt.

Sinds dit seizoen heeft PSV twee soorten wedstrijdshirts, een authentic en een ‘gewoon’ replica shirt. Het verschil zit ‘m in de details zoals logo’s en luchtdoorlatende gaatjes in de schouders bij het authentic shirt. PSV is zeker niet de enige ploeg in Europa die verschillende shirts voor de fans heeft met vooral verschillende prijzen.

Kosten authentic shirt (bron: officiële webshop club)

Barcelona 160,00 euro

Bayern München 139,99 euro

PSV 139,99 euro

Real Madrid 139,95 euro

Liverpool 129,95 euro

Juventus 129,95 euro



Kosten replica's

In Nederland is PSV de enige met een authentic shirt. Alle clubs verkopen voor de fans (om het enigszins betaalbaar te houden) replica’s. Dat doen in feite alle Europese topclubs.

Barcelona 139,99 euro

Liverpool 90,95 euro

Feyenoord 90,00 euro

PSV 89,99 euro

Bayern München 89,95 euro

Real Madrid 89,95 euro

Juventus 89,95 euro

Ajax 89,95 euro

De kosten van een shirt zijn bij de andere zeven Brabantse betaald voetbalclubs een stuk lager.

Willem II 67,95 euro

NAC 64,99 euro

FC Eindhoven 64,95 euro

RKC 60,00 euro

Top Oss 60,00 euro

FC Den Bosch 59,95 euro

Helmond Sport 59,95 euro

Sinterklaasuitgaven

De shirts en tenues zijn prijzig omdat er meerdere partijen zijn die eraan verdienen zoals de fabrikant, de distributeur, de belastingdienst en niet in het minst de club. Zo had de PSV-fanstore vorig seizoen een omzet van 4,6 miljoen euro. Ter vergelijking Bayern München verdiende ruim 92 miljoen euro aan merchandise.

Jaarlijks besteden Nederlanders gemiddeld iets meer dan 100 euro per persoon aan Sinterklaascadeaus.

Het Nibud heeft in algemene zin een advies voor ouders waarvan kinderen een duur cadeau op zijn of haar verlanglijstje heeft staan. Ze adviseert om samen met het kind te bespreken dat de Sinterklaas zijn geld moet verdelen en dat het slim is ook een aantal minder kostbare dingen te vragen. Dat voorkomt teleurstellingen.

