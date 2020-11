Mensen kunnen nieuwbouwhuis van Guus Meeuwis niet waarderen: 'Het lijkt wel een crematorium'

Het nieuwe onderkomenvan Guus Meeuwis. vergroot

Het nieuwe onderkomen van Guus Meeuwis in Tilburg is bijna af. De zanger liet de historische villa die op de plek aan de Bredaseweg stond, slopen en zette er daarvoor in de plaats een ultramodern pand neer. Dat valt niet bij iedereen in de smaak.

Op sociale media reageren veel mensen dat ze de moderne architectuur niet kunnen waarderen. Termen als 'crematorium' en 'zonde' worden het meest gebruikt.

Dinsdagavond zetten Claudia Emmen deze tweet online:

Wachten op privacy instellingen...

Daarna volgden er talloze reacties:

Sebastiaan schrijft: "Ik moest het googlen want ik kon het ook niet geloven.. Wat een verschrikking ." Marit: "Wat een droevenis. Hoe kan de gemeente in vredesnaam goedkeuren dat een 103 jaar oud pand in goede staat tegen de vlakte gaat voor dit gedrocht? En dan met droge ogen zeggen dat dit past in de buurt. Je zal er tegenover wonen en erop uitkijken. Is je huis waarschijnlijk ook minder waard."

Tom: "Een crematorium, want daar brandt nog licht." Paul: "En zo gaan alle mooie huizen eraan , wie keurt dit goed wie zijn die mensen?"

Wachten op privacy instellingen...

Marcel vindt het ontwerp ook maar niks: "Was het oude huis een lekkende kerncentrale, waar een sarcofaag over heen moest? Is het gemaakt van wicker? " Ferdinand zegt: "Dan begrijp je ineens waarom er welstandscommissies bestaan... echt, wat een architectonische armoede."

Wachten op privacy instellingen...

Iris reageert: "Neeee, echt? Dat huis links is werkelijk schitterend! Heeft hij dat laten slopen en die kubus laten bouwen? Wat een cultuurbarbaar! "

Wachten op privacy instellingen...

Frank vindt het wel mooi: "Ik vind het wel degelijk een mooi huis....ieder zijn mening, maar strak, modern en minimalistisch....love it....ben niet zo van de klassieke bouw."

Wachten op privacy instellingen...

Guus Meeuwis kreeg in 2018 toestemming van de gemeente om de oude villa te slopen. In onderstaande video van Christie's zie je hoe het er vroeger uitzag:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.