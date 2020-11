Stel betrapt met 480 kilo illegaal vuurwerk, zelfgemaakte explosieven in huis gevonden

Foto: politie.nl vergroot

In een huis in Breda heeft de politie dinsdag 480 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Naast wat siervuurwerk vonden agenten meerdere zelf in elkaar geknutselde explosieven. Het gaat om pijpen met daarin explosief materiaal, zo omschrijft de politie. De 32-jarige bewoner van het huis in de wijk Boeimeer is gearresteerd. Dat geldt ook voor zijn 30-jarige partner en een man van 36 uit Heerhugowaard. Hij wilde het vuurwerk kopen.

Sandra Kagie Geschreven door

Medewerkers van de EOD hebben het gevaarlijke materiaal voorzichtig uit het huis gehaald en vernietigd. Dit gebeurde bij de Galderse Meren. In de bestelauto en in het huis van de 32-jarige verdachte is ook nog vals geld, enkele valse briefjes van 50 euro, en een kilo hennep gevonden. Dit is in beslag genomen.

De politie kwam de 32-jarige man op het spoor tijdens een onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk. Hij bood op internetsites vuurwerk te koop aan. Dinsdagmorgen werd vastgesteld dat hij vanuit zijn bestelauto in de wijk Heusendenhout vuurwerk verkocht. Daarop werd hij aangehouden, zo maakte de politie woensdag bekend.

Foto: politie.nl vergroot

In het buitenland gekocht

Na de vondst van het vals geld werd de 30-jarige vrouw aangehouden. In totaal is bij de actie dus 480 kilo vuurwerk in beslag genomen. De politie vermoedt dat de Bredanaar het vuurwerk in het buitenland gekocht heeft om hier in Nederland door te verkopen.

In de auto van de 36-jarige man uit Heerhugowaard werden zes dozen met siervuurwerk aangetroffen, zogenoemde cakes. Hij had er naar eigen zeggen 600 euro voor betaald. Ook hij werd dus gearresteerd.

Foto: politie.nl vergroot

