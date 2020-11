PSV wacht 'finale-duel' met PAOK en moet Götze weer missen: ‘Maar we hebben het nog in eigen hand'

Roger Schmidt tijdens het perspraatje (foto: ANP). vergroot

Het belooft een spannend duel te worden tussen PSV en PAOK in de Europa League. Een heel belangrijk duel ook voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. PSV moet winnen om uitzicht te houden op Europees voetbal na de winter, een nederlaag maakt uitschakeling (voor het vijfde seizoen op rij) zo goed als zeker.

Job Willemse Geschreven door

Het is allemaal koffiedik kijken, maar feit is wel dat PSV zichzelf drie weken geleden een zeer slechte dienst heeft bewezen met de pijnlijke 4-1 nederlaag in Thessaloniki tegen PAOK. Daardoor heeft PSV zich in een positie gemanoeuvreerd waarbij donderdag alleen drie punten en niets minder behaald kunnen en moeten worden.

Nog even de huidige stand in groep E op een rijtje:

Granada CF - 7 punten, 3 gespeeld PAOK FC - 5 punten, 3 gespeeld PSV - 3 punten, 3 gespeeld Omonia - 1 punt, 3 gespeeld

De groep staat op dit moment nog dicht bij elkaar, maar bij het slechts denkbare scenario dat én PSV en Omonia komende donderdag verliezen, bedraagt de achterstand van de Eindhovenaren op plek één en twee respectievelijk al zeven en vijf punten met nog maar twee wedstrijden te spelen, een bijna onmogelijke achterstand dus.

Toegegeven: PSV heeft kwalificatie voor de knock-outfase nog volledig in eigen hand. Drie keer winnen en de Eindhovenaren spelen voor het eerst sinds het seizoen 2015-2016 ook na de winter nog Europees. Maar de druk zal toenemen.

Schmidt ziet het duel met PAOK dan ook als een finale. “Ja, absoluut. We zitten in de situatie dat we onder druk staan om te winnen door de eerdere twee nederlagen. Het is een grote en moeilijke uitdaging, maar we hebben het gevoel dat we door kunnen gaan en dat willen we morgen laten zien. We hebben het nog in eigen hand."

Kansen missen

Het was zondagavond zo’n beetje het enige wat misging tijdens de eerste 45 minuten tegen FC Twente: PSV miste te veel kansen. Er werden genoeg kansen gecreëerd, maar aan scherpte ontbrak het en mede daardoor speelde de ploeg van Schmidt gelijk (1-1).

Donderdag moet er hoe dan ook gescoord worden, maar Schmidt maakt zich daar geen zorgen over. “Het finishen is iets wat je kunt verbeteren door te trainen. Maar ook de wedstrijden helpen daarin. Onze aanvallers hebben veel potentie in hun finishing. Maar ze zijn gewend om de laatste bal te krijgen en te scoren, maar nu moeten ze ook kijken naar de teamgenoten. Maar mijn ervaring is dat ze eraan gaan wennen en dat het stap voor stap goed gaat komen.”

Mario Götze tijdens zijn presentatie bij PSV (foto: ANP). vergroot

Belangrijk gemis

En de man die al wel heeft bewezen spitsen van assists te kunnen voorzien, ontbreekt tegen PAOK: Mario Götze. “Deze wedstrijd komt nog te vroeg voor hem. Natuurlijk zullen we hem missen. Götze is een verbinder voorin, een heel goede en belangrijke speler. Maar we hebben zondag ook zestig minuten goed gespeeld zonder hem. We moeten ons focussen op de spelers die er wel zijn.”

PSV trapt donderdagavond om 21:00 uur het duel met PAOK af.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.