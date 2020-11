Gezocht in Breda: onbekende prijswinnaar van een 'halve Mini'

. vergroot

De Staatsloterij is al bijna een jaar op zoek naar de winnaar van een auto in Breda. De geluksvogel kocht eind vorig jaar een eindejaarslot bij de supermarkt Jumbo aan de Pastoor van Spaandonkstraat in de Bredase wijk Princenhage. Maar na de trekking heeft die persoon zich nooit meer gemeld. De Mini staat nu voor de deur van de supermarkt geparkeerd, in de hoop dat de nieuwe eigenaar zich alsnog meldt.

Het gaat overigens om een 'halve Mini', omdat de deelnemer een half staatslot had gekocht.

Andere helft

In totaal zit de Staatsloterij nu met negen Mini's die, verspreid over Nederland, niet zijn geclaimd door de prijswinnaars. Eén daarvan is in Breda. Karen van Schie van de Staatsloterij: "Een halve Mini is eigenlijk de helft van de contante waarde van de auto. We krijgen wel eens de vraag 'Wie heeft de andere helft van mijn winnende lot gekocht, dus met wie moet ik 'm delen?'. Maar daar is geen sprake van."



De zoektocht naar de prijswinnaars is natuurlijk ook een leuke publiciteitsstunt voor de Staatsloterij. "Wij vinden belangrijkste dat ons prijzengeld bij de winnaars terecht komt. Er zijn ook mensen die maar één keer per jaar meedoen en dan vergeten om te checken of ze hebben gewonnen. Door de auto nu hier voor de deur te zetten hopen we dat diegene nog eens zijn staatslot checkt. Dus controleer je laatjes, je nachtkastje, op zoek naar dat lot", aldus Van Schie.

Megafoon

Als het voor de deur parkeren niet oplevert, dan zetten de Staatsloterij en de supermarkt volgende week nog een tandje bij. "We gaan dan dwars door Breda rijden met een megafoon op dak. En dan gaan we zo proberen om de winnaar te vinden", vertelt Van Schie.

Als de winnaar zich niet voor 31 december meldt, dan vloeit de contante waarde terug in de kas van de Staatsloterij.

